Disegnatori meccanici carrozzieri e carpentieri

Operaio carrozziere addetto allo smontaggio e rimontaggio accessori auto, carteggiatura e preparazione per la verniciatura, 1 posto. Sede di lavoro: Albino; Contratto: full time, apprendistato; Codice: 20620; Per candidature: impiego.albino@Centro per l’Impiego di Albino provincia.bergamo.it; Disegnatore meccanico, 1 posto. Sede di lavoro: Grassobbio; Contratto: tempo determinato finalizzato all’indeterminato, apprendistato per under 30 senza esperienza; Codice: 19133; Per inviare la propria candidatura: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it; Carpentiere assemblatore, 1 posto. Richiesta esperienza in esecuzione di lavorazioni singole: assemblaggio mediante puntatura con saldatrice di manufatti composti da lamiere calandrapiegate; profilati e tubi (queste da eseguire con carroponte). Sede di lavoro: Castelli Calepio; Contratto: tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata; Codice: 20622; Per inviare la propria candidatura: impiego.grumello@provincia.bergamo.it