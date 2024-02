Digiuno concluso . Dopo quattro ko l’Urania è tornata al successo

Interrompe l’incubo delle sconfitte consecutive l’Urania Milano che proprio all’ultima giornata della stagione regolare ha ritrovato il successo superando Casale Monferrato all’Allianz Cloud per 92-75. Una vittoria importante per gli uomini di Davide Villa anche se attesa visto che i milanesi giocavano contro la penultima della classe, ma non scontata visto il momento di difficoltà dei Wildcats. La Wegreenit ha preso subito per mano la partita bombardando ripetutamente il canestro con i tiratori Giddy Potts e Andrea Amato che hanno segnato 21 punti a testa. Sotto le plance invece è stato il pivot Gerald Beverly a fare la voce grossa con 18 punti e 8 rimbalzi. Ora, terminata la prima fase al 6° posto, l’Urania inizierà la fase ad orologio dove si confronterà per 10 partite contro le formazioni dell’altro girone di Serie A2. Il primo appuntamento sarà già questo weekend quando domenica 11 la squadra meneghina sarà di scena sul campo della APU Udine, mentre il primo impegno casalingo nello storico PalaLido è quello fissato per il weekend successivo quando a Milano saliranno i pugliesi di Nardò. Squadre in campo fino al 21 aprile quando sarà previsto l’ultimo turno a Milano contro Rimini, mentre gli eventuali playoff vi accedono le prime 8 di ogni girone.

Sandro Pugliese