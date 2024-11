Differenziata. Arrivano i soldi per il centro

Approvato dalla giunta comunale la delibera che ratifica il contributo di 3 milioni e 500 mila euro, proveniente dal Pnrr e da Cassa depositi e prestiti, finanziamento che andrà a coprire integralmente la creazione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del centro del riuso, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti e promuovere la sostenibilità ambientale. Essendo finanziati tramite il pnrr, i lavori, che sono stati affidati all’impresa Carba srl di Soncino (Cremona), dovranno essere completati entro la fine del 2026 e indicativamente si stima che possano partire entro la prima metà di dicembre 2024, salvo imprevisti. I nuovi impianti sorgeranno in via Zanica-via Cremasca, su un’area di proprietà di Unareti, che ha ceduto gratuitamente il terreno all’amministrazione comunale. L’area, di 4.900 metri quadrati, è stata individuata nel (Pgt) come ambito di trasformazione. Il centro per la raccolta differenziata si estenderà su un’area di circa 2.805 metri quadrati e sarà composto da due pensiline e un piazzale scoperto. L’impianto sarà equipaggiato con un sistema di illuminazione a Led, un sistema di videosorveglianza, una rete di idranti alimentata dall’acquedotto comunale per la gestione degli incendi, e un sistema di gestione delle acque meteoriche con tetto verde. Il centro del riuso, destinato alla raccolta e al riutilizzo di beni dismessi ma ancora utilizzabili (come abiti, mobili, elettrodomestici, stoviglie e oggetti vari), si svilupperà su una superficie di 564 metri quadrati. " ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali- la percentuale di raccolta differenziata tocca il 77% contro una media nazionale del 65. Questo ci permette di avere una Tari tra le più basse d’Italia".

Francesco Donadoni