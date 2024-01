Dea spenta e senza acuti. Con la Giana finisce 0-0

GORGONZOLA (Milano)

Un pari a reti bianche, dopo una sfida senza grandi emozioni o scintille, quello a Gorgonzola tra Giana Erminio e Atalanta under23. Un punto che fa bene alla classifica di entrambe le squadre, con i padroni di casa che con 31 punti restano nella scia dei playoff, mentre i bergamaschi con 37 punti mantengono il quarto posto davanti alla Pro Vercelli. Partita con tanto gioco in mezzo e pochi affondi, con la Giana che torna a respirare dopo due sconfitte consecutive e l’Atalanta che infila il quinto risultato utile consecutivo,confermandosi in un periodo di grande solidità difensiva, con l’ultima rete incassata dal portiere Vismara risalente al 9 dicembre. Dea che pur schierando un modulo altamente offensivo con Cissè da centravanti e alle spalle la coppia di trequartisti formata dal fantasista Cortinovis e dall’attaccante Capone, non ha mai trovato la profondità. Dall’altra parte la Giana ha ben amministrato la sua metà campo, faticando a pungere davanti senza Fumagalli (vicino al trasferimento in B al Bari), entrato solo nel finale. Intanto il 22enne centravanti camerunense Jonathan Italeng ha saluto la Dea per accasarsi in prestito fino a giugno al Trento. Fabrizio Carcano