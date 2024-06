De Nicolao, colpo Cantù. Nikolic-Cremona, è fatta

L’asse di mercato tra la Vanoli Cremona, Serie A, e la Pallacanestro Cantù, A2, si scalda con due movimenti significativi: l’ala Stefan Nikolic passa da Cantù a Cremona, mentre Cantù annuncia con orgoglio l’acquisto del playmaker Andrea De Nicolao, proveniente dalla Reyer Venezia.

Stefan Nikolic, nato a Belgrado il 29 maggio 1997, è una versatile ala con esperienza nella Virtus Bologna e nella Stella Rossa Belgrado. Ha giocato un ruolo chiave nella promozione di Napoli in Serie A, registrando 10,3 punti e 4,2 rimbalzi nella stagione scorsa, culminando con la finalissima promozione con la Pallacanestro Trieste. "Sono felice di iniziare questa nuova avventura con Cremona. Ho già lavorato con coach Demis Cavina a Udine e sono entusiasta di far parte di questo bel progetto", ha dichiarato Nikolic.

Andrea De Nicolao, playmaker alto 185 cm, ha firmato un contratto pluriennale con la Pallacanestro Cantù, provenendo dalla Reyer Venezia dove ha giocato sette stagioni vincenti. De Nicolao è pronto a portare la sua esperienza e leadership nella squadra di Cantù. "Sono entusiasta di unirmi a una piazza storica come Cantù e sono orgoglioso di far parte di un progetto così ambizioso", ha dichiarato De Nicolao.

"Non vedo l’ora di dimostrare sul campo la fiducia che il club ha riposto in me". Coach Nicola Brienza, recentemente licenziato da Pistoia, ha enfatizzato l’importanza di De Nicolao per Cantù: "È un vincente con esperienza di alto livello anche in Serie A. Porterà non solo qualità tecniche ma anche grande leadership nello spogliatoio". Il direttore sportivo Alessandro Santoro, con un contratto pluriennale confermato, ha commentato: "Con De Nicolao cambiamo la nostra impostazione di squadra, aggiungendo un playmaker di grande capacità e personalità".