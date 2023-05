Danni dai lavori sul lungolago Ecco i ristori

A Iseo continuano i lavori di ammodernamento del lungo lago progettati per diventare una delle più belle passeggiate lombarde in riva a un lago: completamente ripensato, dopo la decisione di un anno fa di renderlo completamente pedonale, con accesso ai soli autorizzati. I lavori, però, stanno andando per le lunghe e così il Comune ha disposto un bando per aiutare quelle attività commerciali affacciate sul cantiere dove si svolgono le opere che si sentono lese per i minori introiti. L’idea dell’Amministrazione comunale che ha ideato un bando a cui possono partecipare le attività dell’area dove si lavora. Si tratta di 30mila euro ripartiti tra chi farà richiesta con i requisiti. "Trentamila euro, a tanto ammonta la somma che destiniamo quale ristoro per i disagi dei lavori – spiega il delegato al Commercio, Luciano Ragni -. Via Duomo e Lungolago Marconi: queste le vie oggetto di ristoro. Abbiamo voluto dare un aiuto concreto. Non risolverà tutti i problemi, ma abbiamo voluto dimostrare che l’amministrazione comunale è al fianco delle attività economiche non solo con le parole bensì con sostegni concreti". Non solo: perché erano necessarie delle opere di messa in sicurezza dei sostegni che entrano in contatto con l’acqua del Sebino. Milla Prandelli