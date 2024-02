Dà fuoco alla casa della madre. Trovato con il gas in mano

I carabinieri erano intervenuti in un’abitazione dove era stato segnalato un incendio e non avrebbero mai pensato di trovarsi a tu per tu con chi aveva appiccato le fiamme. È accaduto giovedì pomeriggio quando un uomo di 39 anni, dopo aver accatastato mobili e vestiti nella camera da letto dell’alloggio dell’anziana madre, e ha dato fuoco a tutto. Nel momento in cui i militari sono arrivati perché era stato segnalato un rogo, hanno sorpreso M.F. ancora all’esterno dello stabile e lo hanno bloccato. L’uomo, 39enne del luogo pregiudicato e tossicodipendente, continuava a tenere in mano accendini e bombolette di gas appena utilizzati. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Broni che hanno prontamente spento l’incendio evitando che le fiamme si propagassero ad altre stanze. Dopo le operazioni di spegnimento del rogo la casa è stata dichiarata inagibile. Quell’abitazione in cui sono divampate le fiamme è risultata essere di proprietà della madre di M.F., che non al momento non abita in quella casa, dallo scorso dicembre è ricoverata in una struttura sanitaria della provincia. L’uomo che ha appiccato il fuoco, invece, è stato arrestato in flagranza di reato, e accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Stradella, in attesa del rito direttissimo.

Manuela Marziani