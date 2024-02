Da battere c’è l’eterna rivale Conegliano. Poi martedì sarà tempo di Champions League

L’Allianz Vero Volley Milano si giocherà oggi alle 14.15 la finale di Coppa Italia contro Conegliano a Trieste, ma poi tornerà in campo già martedì sera in Polonia. A Lodz infatti Paola Egonu e compagne sfideranno le padrone di casa in quella che sarà l’andata dei quarti di finale di Champions. Grande attesa per il duello tra l’opposto della Nazionale e Valentina Diouf, rinata dopo aver fatto il giro del mondo. Il match di ritorno è in programma il 29 febbraio tra le mura amiche dell’Allianz Cloud. A.G.