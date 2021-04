“Animali in città“: lo studio pone il capoluogo al terzo posto in Italia come buone pratiche di gestione

Una città che si prende cura degli animali. Bergamo è il terzo Comune più virtuoso per quello che riguarda la gestione di cani e gatti. E’ quanto stabilisce la nona edizione del rapporto di Legambiente “Animali in città”, che studia i servizi offerti dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie per la gestione degli animali cosiddetti d’affezione e la qualità della convivenza in città con animali selvatici e non. Nella speciale classifica, che comprende oltre mille Comuni, il capoluogo orobico è dietro Prato e Modena. Sottolinea soddisfatto il sindaco Giorgio Gori: "Nel 2020 Bergamo ha affrontato una prova particolarmente dura sul fronte della salute dei suoi cittadini. Ma anche durante l’emergenza sanitaria non ha cessato di preoccuparsi della salute ambientale e di quella degli animali che la abitano. Sono perciò particolarmente felice del riconoscimento ricevuto da Legambiente". A Bergamo risultano attualmente iscritti all’anagrafe canina 13.662 cani, 2.263 sono invece i gatti iscritti all’anagrafe felina. La città si prende cura dei propri animali anche attraverso canili e gattili, che hanno rispettivamente ospitato, nel 2019, 406 cani e 99 gatti. il capoluogo orobico, inoltre, ha 79 colonie feline monitorate sul proprio territorio comunale, per un totale di 725 gatti censiti, di cui ben 707 muniti di microchip e sterilizzati. Il Comune di Bergamo vanta anche un regolamento all’avanguardia per quello che riguarda il benessere animale, approvato nel 2017: la polizia locale nel 2019 ha effettuato 99 controlli per non corretta detenzione o maltrattamenti di animali, comminando 24 sanzioni e denunciando una persona all’autorità giudiziaria. Il premio di Legambiente è stato ritirato dal Garante dei diritti degli animali del Comune di Bergamo Paola Brambilla: "Sono lieta di questo risultato – ha detto – che rende grazie ad un percorso innovativo:il regolamento del 2017, la tessera e il pass per i responsabili di colonia felina, le segnalazioni dei cittadini. I progressi fatti sono importantissimi e intendiamo proseguire su questa strada". In Lombardia risultano registrati 1.624.735 cani, vale a dire 1 cane ogni 6,2 cittadini, mentre 188.572 sono i gatti, 1 ogni 53,4. Michele Andreucci © Riproduzione riservata