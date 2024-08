Cultura della sostenibilità. Torna l’Isola che c’è con spettacoli e laboratori

VILLA GUARDIA (Como)

La Fiera “L’isola che c’è“, evento ormai storico dedicato alla sostenibilità in provincia di Como, si prepara a festeggiare i suoi vent’anni, e cerca volontari. Con circa 130 espositori e 12mila visitatori, propone ogni anno un ricco programma di spettacoli, laboratori, dibattiti, con un unico fine che si ripete: la diffusione di una cultura della sostenibilità e della promozione dei prodotti di un’economia solidale. L’edizione 2024 si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre al Parco Comunale di Villa Guardia. Ma nel frattempo sono partite due campagne: la prima riguarda le iscrizioni per gli espositori, la seconda la ricerca di volontari. Le attività per cui viene richiesta la disponibilità vanno dall’allestimento del parco al servizio agli ingressi, dal servizio ristoro, alla cura dei convegni e dei laboratori per bambini. È previsto un incontro formativo prima dell’inizio dell’evento, e per eventuali informazioni è possibile scrivere a volontarifiera@csvlombardia.it, mentre chi è già deciso a dare la propria disponibilità, può farlo compilando il format disponibile sul sito della fiera, fieralisolachece.org. Lo scorso anno sono state 300 le persone che hanno dedicato un po’ del loro tempo per contribuire alla realizzazione dell’evento.

La Fiera “L’isola che c’è“ è promossa e organizzata dall’Associazione L’isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, da Ecofficine Cooperativa Sociale e dal Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria, ed è nata, storicamente, per "mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in ormai vent’anni di attività dall’insieme dei soggetti che costituiscono la solidarietà comasca". Diventando un "laboratorio di ricerca di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale". Alla Fiera 2023 hanno collaborato più di 150 realtà della provincia di Como attive nell’economia solidale e nel consumo responsabile - agricoltura biologica e locale, associazionismo e volontariato, commercio equo, cooperative sociali, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, piccoli artigiani, prodotti ecocompatibili e riciclo e riuso. Erano presenti 131 espositori, di cui 40 nuovi, suddivisi in 8 aree tematiche. Paola Pioppi