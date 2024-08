Cremonese cantiere aperto. Stroppa: "Pensiamo al Bari"

Anche per la Cremonese è arrivato il momento di aprire la nuova stagione. Alle 18, infatti, la squadra di Stroppa ospiterà il Bari per il primo turno di Coppa Italia (gara ad eliminazione diretta con i rigori in caso di parità al 90’). Dopo il Mantova, che già è partito vincendo il turno inaugurale in casa della Torres e guadagnando il diritto a rendere visita lunedì 12 al Lecce per una sfida di prestigio che i biancorossi intendono vivere al meglio, anche i grigiorossi sono chiamati ad affrontare la ’’prima partita che conta’’ e lo devono fare con il mercato ancora aperto.

Il ds Giacchetta, in effetti, ha ancora diverse situazioni da definire e, mentre il difensore Cabianca (2003) è passato ufficialmente in prestito alla FeralpiSalò, ci sono ancora giocatori come Okereke, Afena-Gyan, Valzania e Bertolacci che attendono di trovare la giusta collocazione. A queste trattative e al possibile arrivo dell’attaccante Nasti, un 2003 di scuola Milan, si potrà comunque pensare più avanti. In questo momento mister Stroppa vuole che l’attenzione sia rivolta tutta verso la sfida con i Galletti: "Finalmente una partita vera. Potremo testare a che punto siamo contro una diretta concorrente. Avremo risposte importanti sia dal punto di vista fisico che tecnico. L’obiettivo è sempre quello di vincere, anche in un momento come questo nel quale le gambe possono girare meno. Dobbiamo iniziare bene – è il proposito dell’allenatore della Cremonese – continuare meglio e finire alla grande. La gente ha aspettative straordinarie, una vicinanza bellissima e io mi sento molto dentro a questa esperienza. Vorrei ripetere il campionato dell’anno scorso, solo con un epilogo diverso".

Per favorire una conclusione così felice la società grigiorossa ha bussato anche alla porta del Verona per il centrale Ceccherini (’92), che potrebbe rafforzare ulteriormente quella che lo scorso anno è stata la miglior difesa della serie B. L’innesto per completare il pacchetto arretrato, invece, lo ha ormai già fatto il Brescia, che ha raggiunto l’accordo con il Genoa per l’arrivo in biancazzurro di Calvani (2004). A questo punto si attende solo l’ufficializzazione.

