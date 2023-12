Cremonese beffata a Palermo nel finale. Ma Stroppa non è esente da colpe

Si chiude il sipario sul 2023 della Cremonese che si mangia le mani e rimugina sul secondo posto sfuggitole di mano clamorosamente dopo essere stata in vantaggio per ben due volte sul terreno del Renzo Barbera grazie alle reti di Ghiglione e Castagnetti, vanificate dalla rimonta firmata Nedelcearu e Di Francesco.

Al contrario festeggia il Palermo di Corini, che grazie alla vittoria centrata al 97’ per merito di Stulac su papera di Jungdal, portiere ex Milan, la raggiunge in classifica a 32 punti, a tre lunghezze dal secondo posto. Il 3-2 subito sul difficile terreno rosanero, non mette in dubbio l’ottimo girone di andata di cui si è resa protagonista la formazione grigiorossa ma lascia spazio a riflessioni sull’eccessivo sbilanciamento della squadra, colpevole di farsi trafiggere nei momenti in cui dovrebbe mettere in ghiaccio la partita. Non è esente da colpe nemmeno il tecnico Giovanni Stroppa, meritevole di lodi per gli otto successi raggiunti da quando siede sulla panchina grigiorossa, ma in questa occasione autore di cambi tardivi, vedi Okereke e Quagliata.

Mariachiara Rossi