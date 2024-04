Corsa Champions: Milano è avanti su Trento

L’Allianz Milano è a un passo da un traguardo storico chiamato Champions League. Nella serie che mette in palio un posto nell’Europa che conta, i lombardi sono ora avanti per 2 a 1 contro l’Itas Trentino. Nel match infrasettimanale i ragazzi di cocah Roberto Piazza (nella foto) si sono imposti, in un match, mai realmente in bilico per 3 a 0. Hanno messo in campo carattere, convinzione, solidità in tutti i fondamentalei e hanno dimostrato di voler ancora lottare per un obiettivo di spessore. I menghini hanno approfittato, va detto, di una Trento invece stanca, demotivata e carente in ricezione e difesa. L’Allianz ha battuto bene e ha fatto funzionare pure la fase muro, con 10 blocchi a referto. Si è rivisto, inoltre, un Ishikawa particolarmente performante, premiato MVP di gara 3 con 18 punti.

"Torniamo domani all’Allianz Cloud - ha spiegato il giocatore nipponico - dove dovremo giocare un’altra bellissima partita. Credo che la battuta sia andata molto molto bene. Ma anche il muro e la difesa, siamo stati fortissimi".

Gara 4, alle 20.30 tra le mura amiche, offre alla squadra del Presidente Lucio Fusaro la ghiotta occasione di chiudere la serie, evitando gara 5 in trasferta. La squadra, che anche il prossimo anno sarà guidata dal tecnico di Parma, in questa stagione è riuscita a confermare la propria partecipazione alle Final Four della Del Monte Coppa Italia ed è arrivata, come un anno fa, alle semifinali scudetto. Riuscire a centrare la Champions League (chi perde invece disputa la Cev Cup) sarebbe un miglioramento dato che un anno fa, i lombardi nei playoff per il terzo posto si arresero a Piacenza. Prima di poter sognare in grande il club non deve commettere l’errore di sottovalutare la compagine di coach Soli, vincitrice della Regular Season. Trento è apparsa stanca a livello fisico e mentale (la testa potrebbe già essere alla finale di Champions del 5 maggio) ma le risorse e la qualità del roster sono di indubbio valore. Pure in una serata, no, come quella di mercoledì si sono viste, anche se a sprazzi le bordate di Rychlicki e Michieletto, solo per fare due nomi.

In questi giorni, inoltre, lo schiacciatore azzurro Daniele Lavia dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo e il tecnico trentino potrebbe rischiarlo per avere maggiore apporto in fase offensiva e difensiva. Il pubblico dell’Allianz Cloud, chiamato a gran voce dall’ambiente per l’ultima di stagione in casa, potrebbe fare la differenza.

Giuliana Lorenzo