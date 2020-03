Bergamo, 13 marzo 2020 - Il Comune di Bergamo ha avviato questo pomeriggio la sanificazione delle strade della città. L'operazione ha preso il via dal villaggio degli Sposi e si estenderà al resto della città nelle prossime ore e giorni.

"La ditta Aprica ha, prima di utilizzare i nuovi prodotti - informa il Comune - sentito il parere medico che ha confermato la non pericolosità del detergente. La soluzione non è tossica, non è corrosiva e non irrita la pelle. È un ottimo germicida, funghicida, battericida. Il Comune di Bergamo consiglia comunque ai propri concittadini di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, in particolare evitando il contatto prolungato con pelle e occhi"