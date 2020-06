Bergamo, 7 giugno 2020 - Al via domani, 8 giugno "We Run Together", l’iniziativa sportiva di beneficenza promossa da Papa Francesco. Una gara di solidarietà a favore degli ospedali di Brescia e Bergamo, in prima linea nella lotta contro l'emergenza coronavirus.

L'iniziativa vede mettere all'asta numerosi cimeli dello sport, tra cui la bicicletta da corsa di Papa Francesco. A donargliela, tempo fa, lo slovacco pluricampione del mondo Peter Sagan, che non si offende che il regalo sia dato via. Anzi, si dice felicissimo e aderisce all'iniziativa. Con lui faranno altrettanto, dall'8 giugno all'8 agosto, molti altri protagonisti sello sport. Si tratta di andare su www.charitystars.com e darsi alla generosita' in cambio di un ricordo.

Secondo Vatican News "We Run Together" e' molto piu' di una pur significativa iniziativa di beneficenza: e' la testimonianza che e' possibile vivere "lo sport secondo Papa Francesco", e cioe' come un "ponte di pace che unisce donne e uomini di religioni e culture diverse, promuovendo inclusione, amicizia, solidarieta', educazione". A dirlo lo stesso Pontefice, il 20 maggio scorso, nell'incontro con Athletica Vaticana per lanciare l'idea, realizzata ora con la collaborazione di Fiamme Gialle, Cortile del Gentile e Fidal Lazio. Alex Zanardi, ad esempio, ha messo all'asta la maglietta indossata per vincere le Paralimpiadi di Rio del Janeiro nel 2016.