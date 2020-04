Bergamo, 10 aprile 2020 - Fine settimana di Pasqua nell'occhio dei droni dell'Esercito italiano a Bergamo. A chiedere l'eccezionale misura per controllare i movimenti delle persone, far partire la segnalazione alle Forze dell'Ordine e scongiurare così le gite dei soliti furbetti, a cui il clima di primavera e la festività potrebbero indurre è stato il prefetto di Bergamo.

I droni dell'Esercito italiano, i famosi Raven saliranno in quota e grazie alle due telecamere di cui sono dotati potranno fotografare le persone e far intervenire le pattuglie. Anche nella zona di Napoli, dove gli stessi droni sono stati finora utilizzati per scoprire gli sversamenti di rifiuti nella Terra dei Fuochi, i Raven sono stati già riconvertiti per le nuove necessità dell'emergenza in corso.