Coppia travolta da un'auto a Vigevano (Pavia): morto marito dopo 9 giorni di agonia

VIGEVANO (Pavia)

Per nove giorni la sua vita è rimasta appesa a un sottilissimo filo, che però s’è spezzato. E’ morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia il pensionato 79enne Massimo Pavia, investito con la moglie nella mattinata di giovedì 14 settembre a Vigevano. La coppia stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, alla rotatoria vicino al supermercato Conad di Vigevano, tra i viali Mazzini e Leonardo da Vinci e le vie Buozzi e Sardegna. Un automobilsta, anche lui residente a Vigevano, alla guida di una berlina Volvo S90 li aveva investiti entrambi.

La donna, 75enne, aveva riportato conseguenze meno gravi, trasportata con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Vigevano, per traumi agli arti inferiori. Erano parse subito più gravi le condizioni del marito, che cadendo a terra aveva riportato un grave trauma cranico, perdendo i sensi: era stato trasportato con l’elisoccorso al San Matteo di Pavia, ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Sabato le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso. Diventa così omicidio stradale colposo l’ipotesi di reato nell’inchiesta della Procura di Pavia, con gli accertamenti affidati alla Polizia Locale di Vigevano, che aveva subito posto sotto questro l’automobile e il telefonino del conducente, per verificare le responsabilità.