Coppa Europa in Francia. Primo podio per Talacci. Oggi altro Gigante Simon Talacci (22 anni, Livigno) conquista il primo podio in Coppa Europa a Valloire, Francia: 2° posto a 57 centesimi dal vincitore norvegese, 3° posto a 69 centesimi per l'austriaco. Oggi un'altra gara fra le porte larghe.