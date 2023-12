Coppa d’Inverno . La Lombardia è in finale

La Lombardia centra la qualificazione alle final four di Tirrenia nella 15a edizione della Coppa d’Inverno 2023, riservata alle rappresentative regionali under 14, che si giocano in questi giorni. La formazione allenata da Massimo Zaletto e Silverio Basilico ha battuto in serie Marche (5-1),Bolzano (5-1) e Liguria (5-1) schierando Buccinotti, Maniglia, Castracani, Ghia, Morotti, Rotteglia, Mondini e Rampinelli.

S.D.S.