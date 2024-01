Coppa d’Inverno, finali nazionali. Medaglia d’argento per la Lombardia

Secondo posto della Lombardia nelle finali nazionali della 15sima edizione della Coppa d’Inverno 2023, la gara a squadre per rappresentative regionali under 14 (riservata alle annate 2009 e 2010), che ha visto la formazione guidata da Massimo Zaletto e Silverio Basilico piazzarsi al posto d’onore nel girone finale giocato sui campi del Centro Tecnico Federale di Tirrenia. Dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro la Toscana per 4-3 e contro il Piemonte (futuro vincitore del torneo) per 4-2, è stato decisivo il successo per 4-2 nell’ultima giornata contro il Lazio, grazie ai successi in singolare di Giorgia Buccinotti (6/3, 6/4 su Chiara Piscitelli), Lorenzo Rampinelli (6/1, 6/7, 7/3 su Leonardo Ciccinelli) e dei doppi Castracani/Buccinotti (4/6, 6/4, 10/5 su Dalla Mole/Pescetelli) e Maniglia/Ghia (6/4, 6/3 su Baroni/Gallo), che hanno rimediato alle sconfitte di Niccolò Mondini (6/4, 6/2 da Mattia Baroni) e Olivia Rotteglia (2/6, 6/1, 7/4 da Bianca Maria Concetti). S.D.S.