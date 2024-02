Coppa del Mondo in Italia. De Silvestro unico acuto

Lombardi fuori dal podio (ad eccezione di Alba De Silvestro) nella prima delle tre giornate di Coppa del mondo di sci alpinismo in programma in Val Martello (Bz). La giornata d’apertura prevedeva la disputa delle gare individuali su un tracciato di 14,2 km che presentava 1500 metri di dislivello, che ha registrato in campo maschile il succcesso del francese Xavier Gachet con il tempo di 1h23’59’’94, con il quale ha preceduto l’esperto connazionale William Bom Mardion e il valdostano Matteo Eydallin. Nona e decima posizione per i valtellinesi Michele Boscacci e Robert Antonioli, che non sono riusciti a resistere al forcing del primi della classe, nel momento in cui la competizione è entrata nel vivo, mentre Nicolò Canclini è rimasto staccato sin dalle tirate iniziali e non è andato oltre il diciottesimo posto. Italia presente anche nella prova femminile, vinta anche in questo caso dalla Francia con Axelle Gachet Mollaret in 1h27’24’’04, grazie al secondo posto di Alba De Silvestro, con un ritardo di 40’’, mentre l’austriaca Johanna Hierner ha completato il podio con il terzo posto a 1’45’’88. quinta la bormina Giulia Murada a 2’37’’, mentre la conterranea Giulia Compagnoni è finita ottava. la tappa altoatesina si completerà tra domani e domenica con la staffetta mista a squadre e le sprint. Silvio De Sanctis