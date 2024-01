Coperta in fumo, prete ucciso dalle esalazioni

Don Giorgio Tironi, 77 anni, collaboratore pastorale alle parrocchie di Ponte centro e Villaggio Santa Maria è deceduto in seguito a esalazioni di fumo. È quanto emerso dall’autopsia, disposta dal pm, e effettuata alla camera mortuaria del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessun giallo, dunque, sulle cause della morte, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, come era già emerso dopo la prima ispezione cadaverica da parte del medico che aveva escluso l’intervento di estranei. Morte che viene attribuita al soffocamento causato dal fumo di una coperta elettrica in cortocircuito. Il corpo privo di via del sacerdote era stato trovato in bagno, la finestra era stata trovata aperta e c’è una spiegazione. Evidentemente il prete l’aveva spalancata in un disperato tentativo di evitare di inalare il fumo che nel frattempo si stava sprigionando dalla coperta elettrica e stava saturando la stanza. Nella vicina camera da letto c’era ancora fumo. F.D.