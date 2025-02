Controlli sull’autostrada A4. Sull’auto venti chili di hascisc

Due chili di hascisc erano nella zaino appoggiato sul sedile, altri 18 chili della stessa sostanza erano nascosti in un borsone. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polstrada di Seriate durante un controllo. Nei guai un 43enne fermato in A4 all’altezza di Grumello del Monte. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un normale servizio sull’autostrada, quando gli agenti hanno fermato un’auto che aveva destato sospetti.

Alla guida del veicolo vi era il 43enne, italiano, incensurato, che ha subito mostrato un evidente nervosismo. Inoltre, dall’abitacolo proveniva un forte odore sospetto. Questo ha spinto le agenti a un’ispezione approfondita del mezzo, con il supporto di un’altra pattuglia. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti complessivamente 20 chili di hascisc, suddivisi in panetti e confezionati in cellophane. In particolare, 2 erano nascosti in uno zaino sul sedile passeggero, mentre i restanti 18 si trovavano in un borsone nero nel bagagliaio. Le analisi con test reagente hanno confermato la natura della sostanza. F.D.