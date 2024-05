Con Verona vale una stagione

Questa sera in campo alle ore 20.30 per una grande occasione. L’Urania Milano gioca gara 3 del primo turno dei playoff di Serie A2 contro la Tezenis Verona. Si arriva all’Allianz Cloud sul punteggio di 1-1 dunque i Wildcats hanno la possibilità di sfruttare il fattore campo per provare a chiudere la serie, anche se sarà complicatissimo perchè Verona è tra le squadre più forti del campionato.

Si gioca, comunque, per provare a fare la storia perchè i milanesi nel loro percorso di A2 non hanno mai vinto 2 partite in una singola serie e, ovviamente, non hanno mai passato un turno nelle tre partecipazioni passate. L’occasione è ghiotta, l’anno scorso Torino interruppe il sogno, quest’anno la Wegreenit prova a fare qualcosa in più. I milanesi hanno bisogno di un passo in avanti del loro leader offensivo, la guardia Giddy Potts, bomber della stagione, ma ancora opaco in queste ultime gare. L’americano sta tirando poco rispetto alle sue cifre abituali, solo una decina di volte a gara, con solo 3/12 da 3 punti. Ha fatto 10 punti di media, rispetto ai suoi consueti 15.9. Dovrà prendere qualche iniziativa in più per trascinarsi dietro la squadra verso l’impresa.

"Gara 3 sarà sicuramente un’altra battaglia - dice il team manager Roberto Gentile - una sfida che può essere decisiva all’interno di questa serie".

Sandro Pugliese