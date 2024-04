Como, prenditi la Serie A. Ma attenti alla Samp di Pirlo

La possibile serie A del Como, passa oggi pomeriggio alle 16,15, dallo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria. Roberts non ha infortunati e squalificati e ha convocato tutta la rosa per la delicata partita, mentre Pirlo ha dovuto rinunciare ad alcuni titolari, come Barreca, Conti, De Luca, Ferrari e Vieira d ha bisogno di punti importanti in zona playoff.

Il Como giocherà con la formazione e il modulo, vittorioso contro Bari e FeralpiSalò, con l’esclusione di Verdi che partirà dalla panchina e potrebbe entrare nella ripresa, al posto di Da Cunha o Strefezza. Confermata la coppia d’attacco Cutrone, Gabrielloni.

Saranno oltre 2000 i comaschi presenti a Marassi: "Dobbiamo concentrarsi solo su questa partita non sulla classifica - sostiene mister Roberts - giochiamo contro una squadra prestigiosa, allenata da un grandissimo ex giocatore. Non dobbiamo pensare però a queste cose, dobbiamo pensare solo a noi ed esprimere il nostro calcio. Abbiamo una chance per salire in Serie A, dobbiamo sfruttarla".

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga , Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni.

Enrico Levrini