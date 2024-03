Como, parte lo sprint . Sudtirol primo ostacolo

La prima delle otto finali, verso la serie A, il Como la giocherà domani lunedì di pasquetta alle 15, al Sinigaglia. Il Como sarà senza Verdi, per uno stiramento all’adduttore e anche Semper, che si è infortunato nell’ultima amichevole a Marbella, non è al meglio, ma dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Roberts però recupera Baselli dall’infortunio, che partirà dalla panchina e i due squalificati Abildgaard e Strefezza. L’assenza di Verdi, costringerà Roberts ad abbandonare il 4-2-3-1 per passare a un normale 4-4-2, ma con un centrocampo non in linea, ma con due giocatori arretrati, Abildgaard e Bellemo e due a ridosso delle punte Strefezza e Da Cunha. In attacco ci sarà la coppia Cutrone, che a Marbella ha recuperato la forma migliore e Gabrielloni.

"Il Sud Tirol è una squadra fisica e da temere in contropiede - afferma Mister Roberts - si stanno giocando l’accesso ai playoff e vorranno fare punti. Cutrone sta bene e ha fatto tanti gol in allenamento e amichevole, questo è importante per noi".

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga , Odenthal, Ioannou ; Strefezza, Abildgaard, Bellemo, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni. Enrico Levrini