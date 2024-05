Como in serie A, ecco le novità. Miretti e Nzola primi obiettivi

Non sono finiti i festeggiamenti per la promozione del Como in Serie A. La squadra domani proseguirà gli allenamenti, anche in vista della partecipazione del Como, come lo scorso anno unica squadra italiana, al più importante e conosciuto torneo statunitense, il TST che si disputerà a Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone J, insieme a Villareal, North Carolina e City Soccer Society.

Si dovrà anche lavorare al più presto sul mercato, la famiglia Hartono vuole ben figurare anche in serie A. La presenza di Vardy, durante la partita promozione di venerdì è un segnale e tanti sono i giocatori internazionali in contatto, con Dennis Wise, Cesc Fabregas e Thierry Henry, i tifosi sognano.

In tanti si chiedono: perché Vardy era al Sinigaglia? Chissà che l’attaccante del Leicester non accetti la sfida Como, proprio come fatto da Fabregas, che aveva vinto tutto con Barcellona e Spagna.

Circola già qualche nome per il mercato anche se è un discorso prematuro: da Miretti a Jovic, da Lapadula a Nzola. Gli Hartono hanno dimostrato di saper fare calcio senza investimenti folli. Si procederà su questa strada.

Questa settimana ci saranno due premiazioni importanti, che da anni vengono realizzate con il supporto dei tifosi, ma per la prima volta riguardano una squadra salita in serie A.

Appuntamenti dove si attendono migliaia di tifosi, con la voglia di Como. Domani verrà consegnato al Ds Ludi a Alessio Iovine e Alessandro Gabrielloni il premio Esport TV, a Cantù, premio sempre destinato ai personaggi locali del Como, che si sono distinti durante la stagione. Mercoledì invece è il turno della Coppa Borgonovo, che si svolgerà nell’area feste di Montano Lucino, che premia il miglior giocatore della stagione, votato dai tifosi partita dopo partita via web. Quest’anno si è raggiunto il record con oltre diecimila voti arrivati, durante il campionato. Sono previsti anche dall’area marketing del Como, gadget e maglie ufficiali per celebrare la promozione in serie A.

Probabilmente la settimana prossima tutta la squadra si recherà ad Ibiza per qualche giorno, come premio promozione promesso a sue spese da parte di Cesc Fabregas.

In mezzo a tutti questi festeggiamenti, però da oggi si inizia a lavorare sulla prossima stagione e sul tavolo la questione più urgente e quella dello stadio. La società in collaborazione con il Comune, sta portando avanti due progetti distinti, il primo quello di adeguamento del Sinigaglia, per portarlo da 7000 a 10.000 o 12.000 spettatori, l’altro quello di un nuovo impianto da realizzare sulla stessa area del Sinigaglia, lavorando su vari settori diversi, di volta in volta come hanno fatto a Bergamo. Il Como potrebbe giocare le prime partite di serie A, a Novara o a Parma, gli unici impianti a norma più vicini, escludendo San Siro, Bergamo e Monza, anche per la rivalità fra le tifoserie.