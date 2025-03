Como, falciata e uccisa: oggi l’autopsia su Noemi Fiordilino

Oggi il medico legale incaricato dalla Procura di Como, svolgerà l’autopsia su Noemi Fiordilino, la 20enne di Vertemate con Minoprio, investita e uccisa da Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò, alla guida di una Volkwagen Golf. L’uomo, dopo averla trascinata per una cinquantina di metri davanti agli occhi del fidanzato, è fuggito, perdendo però la targa dell’auto. I militari di Appiano Gentile lo avevano rintracciato trovandolo a casa con un piede ingessato e un tasso alcolemico di 1.49, condizioni con le quali si era messo alla guida. In un primo momento Crudo ha sostenuto che l’auto gli era stata rubata, ma i militari hanno smentito la sua versione, arrestandolo per omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto effetto di alcol e simulazione di reato. Ora è al Bassone in attesa dell’interrogatorio di convalida. Noemi e il compagno erano scesi dall’auto per soccorrere un animale. Pa.Pi.