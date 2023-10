Commessi e camerieri. Impieghi per Natale

Addetto impacchettamento regali, 10 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38011. Addetti call center, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38036. Commesso, 3 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Roncadelle. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38013. Cameriere, 4 posti. Contratto: tempo determinato, indeterminato, part-time orizzontale. Sede di lavoro: Pontoglio. Centro per l’impiego di Palazzolo: codice 37982. Educatore professionale socio-sanitario, 1 posto. Contratto: part-time 25 ore, tempo determinato finalizzato a indeterminato. Sede di lavoro: Lumezzane. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 36865. Apprendista addetto impianti elettrici, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Iseo. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37564. Impiegato amministrativo, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Chiari. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 38040.