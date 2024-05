Colpo grosso alla sala giochi. Picconate alla cassaforte

Sono entrati armati di una spranga, bastoni e un piccone. Hanno scardinato la cassaforte e si sono dileguati con circa diciassettemila euro. Rapina la notte tra mercoledì e giovedì alla sala giochi Admiral di Cazzago (Bs). Erano circa le tre quando tre malviventi, volto travisato, mani infilate nei guanti, hanno fatto irruzione. A quell’ora, praticamente in chiusura, non c’era nessuno. Era rimasto solo un dipendente. Con ogni probabilità ben consapevoli della circostanza di relativa tranquillità, che si riteneva avrebbe minimizzato le complicazioni, i banditi hanno compiuto il blitz. Hanno appunto minacciato il commesso e obbligato a mostrare loro dove si trovasse la cassaforte. Scoperto che era collocata in ufficio, hanno utilizzato il piccone per scardinarla e portarsela via in blocco. Il trio a missione compiuta ha poi infilato la porta e si è dileguato a bordo di un’auto, una Opel Zafira, che era posteggiata fuori. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia. Spetterà ai militari guidati dal capitano Mattia Minuzzo individuare gli autori del colpo. In base al primo esame delle telecamere esterne alla sala slot, sembra che a differenza di come accade di solito non vi fosse un quarto complice in auto, che attendeva gli altri a motore acceso. Il raid predatorio infatti sarebbe stato compiuto da tutti e tre i malviventi, autista compreso. Beatrice Raspa