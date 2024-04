Colpo Bergamo. Per la panchina aspetta Parisi

Bergamo riparte dalla serie A1 e da Carlo Parisi mente la Uyba di Busto Arsizio conferma la Boldini in cabina di regia. Dopo aver conquistato la salvezza all’ultimo respiro, conquistando il punticino decisivo all’ultima giornata contro la super Scandicci e grazie anche al clamoroso ko di Cuneo a Firenze, la Volley Bergamo 1991 avrebbe scelto di affidare l’anno prossima la squadra a Carlo Parisi, coach di comprovata esperienza che in passato ha guidato, fra le altre, Busto Arsizio per un decennio, portando le farfalle al successo di Scudetto, Coppa Itala e Coppa Cev nella stessa stagione, ad un’altra Coppa Cev e al secondo posto nella Champions. Parisi ha allenato la nazionale della Repubblica Ceca, il Lokomotiv Baku, Le Cannet, Scandicci, Monza, Casalmaggiore e poi Olympiakos e Rapid Bucarest prima di rientrare in Italia e accasarsi al Bisonte Firenze dove ha svolto un grandissimo lavoro fino alla fine di questa stagione. Un primo colpaccio quindi per Bergamo che dovrà muoversi ora in più direzioni per riuscire ad allestire una squadra competitiva. Il primo tassello potrebbe essere la conferma della talentuosa alzatrice Giulia Gennari. A proposito di registe, la Uyba ha confermato al palleggio Jennifer Boldini, autrice quest’anno di una stagione di altissimo livello. Venticinque anni compiuti lo scorso 6 aprile, nata a Castiglione delle Stiviere, Jennifer Boldini ha concluso il recente campionato giocando tutte e 26 partite della stagione regolare. "Sono felicissima di poter dire di essere ancora una farfalla - ha dichiarato entusiasta Jennifer -. Io e le mie compagne siamo reduci da un anno importante".

Fulvio D’Eri