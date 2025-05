Colloqui nel cuore dello shopping

Dopo il successo della prima edizione, torna nel Centro Commerciale Curno “Job Connection”, evento che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Comune di Curno. L’obiettivo è favorire l’incontro tra aziende alla ricerca di talenti e persone desiderose di intraprendere un nuovo percorso professionale. Da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno, dalle 10 alle 18, la galleria del centro commerciale si trasformerà in un hub del lavoro. Anche quest’anno l’iniziativa si propone di incentivare l’incontro tra domanda e offerta tramite il format “Job speed date: 10 minuti per brillare!”: brevi colloqui conoscitivi che daranno ai partecipanti la possibilità di presentarsi, valorizzare le proprie competenze e confrontarsi direttamente con le aziende. Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’app CurnoPiù, dove sarà possibile prenotare gli slot di appuntamenti con le aziende di interesse. Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata all’evento sul sito del Centro Commerciale Curno: www.centrocommercialecurno.it/job-connection

Tra le aziende partecipanti a questa edizione si trovano agenzie per il lavoro e realtà imprenditoriali: Etjca, Tecnocasa, AxL (filiale di Bonate), GiGroup, Tempo Job (filiale di Curno), Open Job Metis (filiale di Bergamo), JPT Group, Informagiovani Dalmine, LavoroInt – Attal Group, Sangalli Alleanza Assicurazioni. Durante la prima edizione sono stati sostenuti oltre 900 appuntamenti e una media di più di 20 curricula raccolti ogni giorno dai negozi, oltre che la partecipazione di 8 negozi e 16 agenzie per il lavoro.