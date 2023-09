Clima, servono strategie e impegno Il richiamo parte da “Una sola Terra”

Le temperature degli ultimi mesi, l’andamento dei ghiacciai, la biodiversità minacciata dalle specie aliene sono campanelli d’allarme del cambiamento climatico in corso. Emblematico allora che da Brescia, città nota anche per le criticità ambientali che ha intrapreso la Strategia di transizione climatica, parta l’appello a non ignorare la necessità di misure concrete per contenere e mitigare gli impatti della crisi climatica, con la prima edizione di Una sola Terra, festival che dal 22 al 24 settembre richiamerà l’attenzione verso un impegno autentico e le soluzioni sostenibili che esistono. A promuovere il Festival sono Comune di Brescia, la Fondazione Brescia Musei insieme a Codice Edizioni con la partecipazione di A2A nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura grazie all’impulso del Museo di Scienze Naturali di Brescia e in collaborazione con il Parlamento Europeo.

Nei tre giorni, i luoghi più suggestivi del centro storico della città accoglieranno oltre 70 appuntamenti tra conferenze con scienziati di fama internazionale, giornalisti, intellettuali, attivisti, scrittori e laboratori didattici dedicati alle scuole, con un workshop per gli insegnanti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, ma anche exhibit, spettacoli, reading, escursioni, eventi per le famiglie. Si parte alle 11 del 22 settembre in Auditorium Santa Giulia con il dibattito sulla green economy “Agricoltura sostenibile e politiche”. Tra i 100 ospiti, nazionali ed internazionali, il paleontologo statunitense Niles Eldredge, tra i massimi evoluzionisti viventi che il 24 sarà in dialogo con l’evoluzionista Telmo Pievani, nella conferenza "On Gaia and Gaiacide" alle 11,30 all’Auditorium Santa Giulia. Federica Pacella