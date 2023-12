Classifica Mondiale Atp. Ruggeri scala posizioni

Arriva una nuova promozione in classifica mondiale per Samuel Vincent Ruggeri. Il bergamasco, reduce da un brillante finale di stagione che lo ha visto imporsi in due tornei ITF giocati a Sharm el Sheikl, è salito al numero 324 della nuova classifica mondiale, terzo lombardo dopo Mattia Bellucci (n°177) e Riccardo Bonadio (n°218), e si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di riprendere l’attività internazionale nel challenger portoghese di Oeiras, in programma da lunedì. S.D.S.