Cividate al Piano, incendio in un cascinale: bruciate 60 tonnellate di fieno

Bergamo, 6 dicembre 2023 – Un incendio è divampato, verso le 3 della notte scorsa, in un cascinale di Cividate al Piano, nella Bergamasca.

Nel rogo sono andati in fumo circa 600 quintali di fieno e un uomo di 49 anni è rimasto ustionato, in modo non grave, mentre tentava di spegnere le fiamme. Il fienile è di proprietà del padre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Dalmine, Romano di Lombardia, Madone e Palazzolo sull'Oglio, ma anche i carabinieri e il 118. Il 49enne è stato soccorso e portato in ospedale.