Città più verde. Con Be Tree 680 nuovi alberi

Una città sempre più verde. È partita la prima fase del progetto "Be Tree", promosso dagli assessorati alla Transizione ecologica, ambiente e verde e alle politiche della casa del Comune di Bergamo, che prevede la messa a dimora di 680 nuovi alberi in 15 quartieri cittadini. L’iniziativa coinvolge anche i cittadini che dovranno individuare le aree idonee alla piantumazione di nuove piante su suolo pubblico. Ad oggi, grazie alle reti di quartiere, sono state raccolte oltre 190 segnalazioni, 100 delle quali hanno consentito di individuare specifiche aree di intervento per la crescita di 460 nuovi alberi. Gli obiettivo della prima fase del progetto includono la sostituzione di piante rimosse in passato per ragioni di socurezza o a causa di malattie e la piantumazione in nuove aree verdi comunali. Non solo. L’intervento punta anche a preservare e potenziare il patrimonio arboreo, migliorando al contempo la qualità ambientale e paesaggistica della città.

M.A.