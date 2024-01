Cisano Bergamasco, auto fuori strada finisce nel torrente: due feriti

Cisano Bergamasco (Bergamo), 11 gennaio 2024 – Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l’incidente avvenuto questa mattina a Cisano Bergamasco. Un suv con due persone a bordo, un 59enne che era alla guida, e una donna di 67 anni, dopo aver sbandato ha sfondato il guardrail finendo nel torrente sottostante dopo un volo di una decina di metri.

Era da poco passato mezzogiorno quando la coppia, residente nella zona, stava percorrendo via Sonna – al confine con Pontida, in località Odiago – a bordo di un Range Rover Evoque. Alla guida l’uomo che all’improvviso ha perso il controllo del veicolo. Nonostante la rovinosa carambola e l’impatto in acqua, in questo periodo alta meno di un metro i due occupanti hanno riportato lievi ferite.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre all’elisoccorso e ai vigili del fuoco per il recupero dei due coinvolti e del Range Rover. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri.