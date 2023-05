Cinque mesi per ottenere il passaporto

Riuscire a ottenere

il passaporto a Brescia richiede una lunga attesa, anche

di cinque mesi, nonostante

il lavoro continuo e puntale

dei due uffici destinati

a produrre la documentazione, ovvero il Commissariato

del Carmine a Brescia e quello nella sede della Polstrada

di Darfo Boario Terme, dove

gli operatori si trovano

di fronte un’immensa mole

di lavoro. Prendere appuntamento online a Brescia è difficilissimo, anche tramite Pec, probabilmente per alcune anomalie. E Darfo,

per competenza territoriale, segue solo da Pisogne

in su con un solo addetto.

La denuncia arriva

dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia Siap.

"Ci troviamo in grosse difficoltà nel rispondere

alla cittadinanza che cerca

di prenotare un appuntamento per richiedere il passaporto.

La lista relativa alla Questura

di Brescia è ferma a parecchi mesi di attesa. Oggi è possibile ottenere un appuntamento solo presso l’Ufficio passaporti distaccato di Darfo che,

per competenza, non evade

le pratiche di Brescia".

Essendo impossibile

o quasi prenotare online

al Commissariato del Carmine ogni giorno si vede una lunga fila di cittadini che chiede informazioni ai poliziotti.

"Nel 2023 abbiamo

gli strumenti informatici

per dialogare con la cittadinanza ed è la strada

più celere. Utilizzati in maniera costruttiva e responsabile sarebbero di grande supporto per agevolare la lavorazione delle pratiche. Siamo consapevoli che l’Amministrazione si sta attivando per incrementare

la lavorazione delle pratiche, anche se a oggi è quasi obbligatorio passare per la Pec per prendere appuntamento".

Mi.Pr.