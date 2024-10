Cinque alloggi sgomberati in via Leopardi

Un vero ghetto nel cuore di Antegnate. L’hanno smantellato ieri mattina i carabinieri di Calcio, intervenuti con la Polizia locale di Fontanella in un complesso residenziale di via Leopardi, a Nord del paese, non distante dall’oratorio. Obiettivo: sgomberare cinque appartamenti occupati abusivamente. L’operazione delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità, tutelare i legittimi proprietari e mettere la parola fine a una situazione insostenibile è scattata alle 9. Negli alloggi le condizioni igieniche erano precarie: impianti non a norma, spazzatura accumulata che aveva attirato diversi roditori. Nelle scorse settimane, dopo le continue lamentele degli altri residenti, il sindaco Simone Nava aveva elaborato un primo piano di intervento, dopo aver incontrato la proprietà, per iniziare la messa in sicurezza.

M.A.