Ciclista investito e ferito. Fugge il conducente dell’auto

Urtato da un’auto un ciclista è finito a terra, ma l’automobilista non si è fermato, il pirata della strada si è allontanato, è accaduto ieri pomeriggio a Varese in largo Flaiano, all’altezza della nuova rotonda, inaugurata alcune settimane fa. Per fortuna per il ferito, un uomo di 44 anni, le conseguenze non sono state gravi, è stato portato al pronto soccorso in codice verde, decisamente grave invece il fatto che l’investitore si sia dileguato senza accertarsi delle condizioni del ciclista sbalzato dalla bicicletta. Gli agenti della Polizia locale di Varese arrivati sul luogo dell’incidente hanno effettuato tutti i rilievi del caso raccogliendo nell’immediato elementi utili per rintracciare il pirata della strada. Nei giorni scorsi si è invece presentato ai carabinieri di Gavirate l’automobilista, un anziano ultraottantenne che aveva investito una giovane sulle strisce pedonali, anche in questo caso l’investitore non si era fermato, ai militari ha spiegato che accecato dal sole non si era accorto che la ragazza fosse caduta.

Soccorsi in azione anche a Olgiate Olona, tra via per Busto e via Santa Caterina, per un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, un uomo di 75 anni. È stato trasportato in elicottero al Sant’Anna di Como, non era in pericolo di vita. R.F.