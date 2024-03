Ciceri: "Finalmente vedo il Sangiuliano che voglio". Il Fanfulla di Andolfo esulta: "Ora avanti così"

Importante vittoria del Sangiuliano City con l’Aglianese nel girone D della serie D. Un successo che il tecnico gialloverde Andrea Ciceri analizza così: "La squadra ha fatto una prestazione di valore e importante con un avversario forte. E’ stata una prestazione che è valsa una vittoria di platino e a questo punto la stagione. Finalmente siamo arrivati a quota 38, abbiamo ancora la partita prima di Pasqua con la trasferta giovedì a Prato per prenderci altri punti. L’obiettivo è chiudere quanto prima per la salvezza".

Anche il Fanfulla ha regolato all’inglese il Borgo San Donnino con esordio vittorioso di mister Fabio Andolfo: "La squadra ha onorato la propria città, sono molto contento di come abbiamo approcciato la gara, come l’abbiamo svolta e ottenuto 3 punti meritatissimi. Abbiamo fatto capire che volevamo subito la vittoria, prendendo in mano la partita".

Giovedì per i bianconeri trasferta dall’Imolese. Infine il Sant’Angelo che giovedì sarà a Certaldo, sono arrivati altrettanti 3 punti d’oro proprio con l’Imolese, con il quinto risultato utile di fila e la statistica del secondo miglior attacco del torneo. "Abbiamo -dice mister Vincenzo Scarpa- fatto un’ottima prestazione, volevamo a tutti costi la vittoria. Siamo una squadra che sa anche soffrire, riuscendo a capire le fasi di una partita: siamo più maturi oggi".

Luca Di Falco