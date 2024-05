Che sfida Olimpia-Brescia. Messina: "Nulla è scontato"

Superato l’intoppo Trento l’Emporio Armani Milano si lancia a capofitto nella preparazione della semifinale contro Brescia. Il rovescio positivo della medaglia delle difficoltà avute con Trento è che l’Olimpia sa che la sfida non sarà per nulla facile con una formazione che si dimostrata solida e capace di esaltarsi soprattutto tra le mura amiche, quindi affronterà la sfida per vincere la semifinale in tutto e per tutto e non con la testa magari già concentrata sull’atto finale. La qualificazione al match per il titolo bisognerà conquistarsela davvero colpo su colpo.

Rispetto al solito, soprattutto a causa degli infortuni, Milano ha ruotato tantissimo i suoi uomini nel primo turno, 8 stranieri utilizzati rispolverando anche Baron. Shields dovrebbe risolvere l’affaticamento muscolare e questo farà tornare nelle retrovie Lo che, peraltro, è andata malino nelle due gare. Decisamente migliore il rendimento di Voigtmann che, dopo una gara 1 passata in tribuna, ha approcciato le sfide in modo molto positivo. Sarà la decima semifinale consecutiva per i milanesi, un ciclo iniziato nell’anno del ritorno allo scudetto nel 2014 con coach Banchi in panchina. Pensare che all’epoca Brescia arrivava all’8° posto in Serie A2. Nel 2018 invece l’unico precedente a questo livello tra le due formazioni in semifinale, la Germani sbancò Milano in gara 1, poi, però perse le successive tre partite contro un’Olimpia che si laureò campione d’Italia con Pianigiani in panchina.

Coach Messina pensa già all’avversario: "Brescia è gioca molto in post basso, noi dobbiamo giocare di squadra, aiutarci e togliere qualcosa all’attacco avversario. Dobbiamo portare in campo la stessa coesione avuta a Trento. Sarà una serie complicata, perché loro hanno guidato la classifica quasi tutto l’anno e a questo punto chiunque sia qui pensa a vincere lo scudetto". Proprio per questo, con grande entusiasmo, la Germani si avvicina alla semifinale. Sono lontani gli incubi del maggio scorso passato a guardare i playoff degli altri. Dopo una stagione vissuta al vertice i biancoazzurri affrontano l’Olimpia, sanno che sarà durissima, ma vogliono comunque coltivare la speranza di poter accedere per la prima volta alla finale scudetto. In campionato, a fine dicembre, arrivò anche la vittoria casalinga e rispetto alle ultime settimane coach Alessandro Magro recupererà John Petrucelli, fondamentale per disinnescare i talentuosi esterni milanesi.