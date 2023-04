Cenate Sopra, scivola dalle scale e precipita nella piscina della villa

Cenate Sopra (Bergamo) – È finito in ospedale dopo essere caduto in un pozzetto profondo tre metri. Sono stati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e la squadra Saf a intervenire per soccorrere l'uomo di 59 anni, che vive in via Sartori a Cenate Sopra.

Poco dopo le 18 l'uomo, proprietario di una villa, è scivolato dalle scale scendendo nel locale pompe della sua piscina, finendo così nel pozzetto. La caduta ha avuto per fortuna conseguenze meno gravi del previsto, e l'uomo, recuperato dai Saf che si sono calati nel pozzetto, è stato portato in ospedale in codice giallo per la sospetta frattura di una spalla.