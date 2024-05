C’è l’accordo: Paola Egonu resta a Milano: "Voglio migliorare e puntare più in alto"

Non ci sono mai stati realmente dubbi ma ora è ufficiale: Paola Egonu vestirà la maglia della Vero Volley Milano anche la prossima stagione. L’opposto di Cittadella, in quello che è stato il suo primo anno nel Consorzio, non è bastato contro la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice di tutto. Alla fine le ragazze allenate da coach Marco Gaspari hanno perso tre finali con le venete, l’ultima al tie-break in Champions League ad Antalya, ma ci riproveranno l’anno prossimo, puntando ancora sulla venticinquenne e su Alessia Orro (che a sua volta ha rinnovato il contratto nelle scorse settimane). Il presidente Alessandra Marzari ha già rilanciato il guanto di sfida alla concorrenza, in attesa di fare l’ultimo salto di qualità di un processo di crescita che prosegue ormai da oltre un decennio e che ha portato la squadra femminile a migliorarsi fino a sfiorare quei trionfi che adesso non sono più sogni ma obiettivi. Con Egonu in posto 2 non ci si può nascondere e lo sa bene anche la diretta interessata che ha mandato un chiaro messaggio: "Sarà la mia seconda stagione con la maglia Vero Volley. L’obiettivo principale che mi sono posta è quello di migliorare e puntare sempre più in alto. L’anno appena trascorso deve essere un buon punto di partenza per ambire a traguardi maggiori".

La stagione 2024/2025 se possibile sarà ancora più ricca di impegni per l’ambiziosa squadra lombarda che oltre a campionato, Champions League, Supercoppa e (a meno di scivoloni clamorosi) Coppa Italia competerà anche nel rinnovato Mondiale per club, a cui prenderanno parte le due protagoniste dell’ultima SuperFinals. Chiudere ancora senza titoli sarebbe un duro colpo per il Consorzio e nessuno vuole pensarci: battere una Conegliano che ha salutato tante delle protagoniste degli ultimi trionfi (ma anche ingaggiato la fenomenale brasiliana Gabi) non appare come un’impresa impossibile.