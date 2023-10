"C’è interesse per le scalate"

"I nostri clienti – spiega Annie Vinod di Sharafa Travel di Dubai – vogliono scoprire gli aspetti storici e la gastronomia del vostro territorio. E non è secondario l’interesse per la montagna e gli sport di montagna, come scalare". È entusiasta dei laghi bresciani Sina Al Khaja direttore generale di Dnata di Abu Dhabi. "Personalmente adoro attività come la pesca e quindi non vedo l’ora di provare il pesce di lago – rimarca il manager - e credo che potrebbe piacere anche a molti turisti del Medioriente. Brescia ci consente di combinare molte esperienze e destinazioni, trovandosi in posizione strategica. Inoltre ha una ricchissima offerta storico artistica, naturalistica e gastronomica".

Mi.Pra.