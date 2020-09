Nel piano di interventi a sostegno delle famiglie, l’amministrazione comunale di Castione della Presolana (Alta Valle Seriana) ha inserito la copertura dei costi del trasporto di tutti gli studenti. Le famiglie degli alunni delle elementari, dei ragazzi delle medie e delle superiori, iscritti anche alle scuole della città, potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute. Negli ultimi giorni alcune famiglie hanno già ricevuto la comunicazione. "Con l’apertura dell’anno scolastico – ha affermato il sindaco Angelo Migliorati -, l’amministrazione comunale ha deciso per quest’anno di rimborsare gli abbonamenti per il trasporto scolastico. Dovranno telefonare in municipio, compileranno un modulo e riceveranno sul conto corrente quanto hanno pagato per l’abbonamento. Il comune ha messo su questo capitolo circa 100mila euro. Per gli studenti delle scuole medie ed elementari saranno rimborsati quelli di Bratto e Dorga che devono raggiungere Castione della Presolana. Sono compresi anche gli alunni delle paritarie come l’Istituto Vest".

"Come amministrazione comunale abbiamo deciso di stare vicino alle famiglie di Castione della Presolana che in questi giorni riceveranno a casa la comunicazione su come fare per ottenere il rimborso dell’abbonamento per il trasporto, una spesa che va a incidere sulle famiglie", ha concluso il sindaco Migliorati.

Francesco Donadoni