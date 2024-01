Casolare distrutto da un rogo. Salvo il bosco, nessun ferito

Ci sono voluti quindici vigili del fuoco tra effettivi del comando provinciale di Lecco e volontari dei distaccamenti di Valmadrera ed Erba, sei mezzi di soccorso tra autopompa serbatoio, autobotte fuoristrada, e un’intera mattinata di lavoro per circoscrivere e spegnere l’incendio che ieri ha distrutto un casolare agricolo di 60 metri quadrati a Civate. Il rogo rischiava di propagarsi al bosco circostante e bruciare l’intero versante della montagna, da cui si è alzata una colonna di fumo denso e nero. Oltre ad aver limitato i danni, i vigili del fuoco hanno evitato che qualcuno si ustionasse o rimanesse intossicato.

La scorsa notte i vigili del fuoco sono corsi pure a Cassago Brianza, in via Alessandro Manzoni a Oriano, per un appartamento al primo piano di un caseggiato andato in fiamme. L’allarme è scattato nella tarda serata di giovedì. Gli inquilini, che risiedono nell’abitazione, sono riusciti a scappare fuori in tempo, ma al momento sono rimasti senza casa, perché è l’immobile è stato dichiarato inagibile. Oltre ai danni provocati dal fuoco e dall’acqua usata per spegnerlo, l’aria nel locali è irrespirabile, perché gli ambienti sono pregni di fumo.

D.D.S.