Case invendute Affitti scontati per i giovani

Cinque palazzine, situate nella piazzetta dietro al supermercato Famila, realizzate dieci anni fa ma rimaste in gran parte invendute. È qui, in via Rampinelli, nel quartiere di Colognola, che si svilupperà il progetto DiMore, in cui il mondo della finanza crea partnership con il Terzo settore per sviluppare iniziative che altrimenti non sarebbe possibile portare avanti: 111 appartamenti di livello medio-alto (bilocali, trilocali e quadrilocali), con un costo dell’affitto ribassato del 35-40% rispetto al mercato libero, pensati soprattutto per i giovani che vogliono rendersi indipendenti ma faticano con le spese da sostenere. Presente pure un servizio di concierge, amministratore condominiale a disposizione una volta alla settimana e spazi in comune, dalla lavanderia alla sala per le feste da prenotare con un’App. Il progetto è del consorzio Sbam! (Sistema bergamasco per un abitare molteplice) che a breve pubblicherà l’avviso per candidarsi (info sul sito www.sbamlife.it) e che punta a consegnare le chiavi degli alloggi ai primi 35 residenti (o famiglie) già da giugno.

Successivamente saranno resi disponibili gli altri alloggi che potranno ospitare fino a 500 nuovi abitanti. L’iniziativa è possibile grazie all’accordo con il fondo immobiliare Redo sgr. Il progetto rappresenta anche un’azione di rigenerazione urbana, visto che i 111 appartamenti vengono reperiti senza consumare suolo.

Michele Andreucci