Casalmaggiore ci mette il cuore e vince in rimonta. L’Allianz si sbarazza 3-0 anche di Scandicci

Fondamentale vittoria in rimonta al tie-break per la Trasportipesanti Casalmaggiore. In casa dell’Itas Trentino, per le ospiti sono arrivati due punti pesantissimi nella corsa per la salvezza. Sarebbero potuto essere anche tre e questo può lasciare l’amaro in bocca per quelle che erano le premesse della vigilia ma visto come si era messa la partita c’è da essere soddisfatti. Il fanalino di coda, con l’ex commissario tecnico della Nazionale Davide Mazzanti in panchina, già domenica scorsa sul campo dell’Allianz Vero Volley Milano aveva dato segnali importanti e ieri pomeriggio è volato sul 2-0, imponendosi ai vantaggi anche in un secondo parziale che sembrava ormai perso. Spalle al muro, Casalmaggiore non è finita al tappeto e trascinata da Elena Perinelli (top scorer assoluta dell’incontro con 26 punti), ha messo la freccia, pareggiato e infine completato la rimonta in un quinto set da brividi. Grazie a questo successo, la Trasportipesanti (che dovra recuperare la gara con l’Igor Gorgonzola Novara) ha interrotto una striscia negativa di otto sconfitte consecutive e ha agganciato al dodicesimo posto della classifica a quota 11 punti la Volley Bergamo 1991, che sarà impegnata oggi col Bisonte Firenze.

L’Allianz Vero Volley, che già all’andata si era imposta al quinto, regola 3-0 (parziali 25-20, 25-21, 25-15) Scandicci e centra la vittoria consecutiva numero 16 fra campionato e coppe che le consente di consolidare il secondo posto.A.G.