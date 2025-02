Carnevale in stile tropico: le piazze diventano spiagge

Il centro cittadino di Bergamo in versione mare, con onde di stelle filanti. Accadrà martedì prossimo, in occasione del martedì grasso di Carnevale, quando piazza Dante si trasformerà in spiaggia Dante, il Globe nell’abisso delle Burle, il Sentierone nella spiaggia degli Adoni, le esotiche location messe in scena dalle compagnie teatrali della città in occasione della Festa Tropicale. Martedì grasso sarà la giornata clou, ma gli eventi del programma messo a punto dal Comune di Bergamo insieme alla Rete family-friendly (che unisce 20 realtà culturali e artistiche della città, dai musei ai teatri) prevede iniziativa per il Carnevale da sabato e fino al 9 marzo. Le iniziativa sono pensate per i bambini e le loro famiglie. Ci si potrà vestire da antico romano guidati dagli esperti del museo archeologico di piazza Cittadella, andare al cinema Conca Verde a vedere il film Mufasa in maschera, sfilare per Città alta con costumi vegetali realizzati insieme agli educatori dell’orto Botanico. E ancora, colazioni speciali in ludoteca (al parco Turani e al Locatelli) e laboratori di maschere vintage ispirate dai quadri dell’Accademia Carrara. La grande festa di martedì, invece, si concentrerà nel perimetro del centro piacentiniano dalle 10 alle 18,20, "in un mare di coriandoli, nuotando tra bolle di sapone e sirene", spiegano gli organizzatori. Al Chiringuito Gaetano (Donizetti studio) si potranno realizzare maschere e burattini, al Gran Hotel Donizetti navigare nel mar Lirico con musici e trampolieri del Teatro Prova e Pandemonium Teatro.

Michele Andreucci